Місце падіння одного з російських дронів на території Румунії у липні 2024 року

Румунським збройним силам дозволили збивати безпілотники, які залітають на територію країни. Відповідний указ підписав тимчасовий президент країни Іліє Боложан у понеділок, 19 травня, передає Digi24.

Указом президента у країні оприлюднили два закони, які стосуються румунського війська. Перший закон стосується проведення військових операцій на території Румунії у мирний час, а другий – контролю над використанням румунського повітряного простору.

Так, згідно із законом, безпілотні літальні апарати, які несанкціоновано перетинають державний кордон Румунії та перебувають у повітряному просторі без відповідного дозволу, можна знищувати чи нейтралізовувати силам ППО. Зазначається, що знищення дронів дозволяється, якщо румунські військові або сили НАТО не можуть «узяти їх під контроль».

Зазначимо, ці два закони румунський сенат ухвалив ще у лютому 2025 року. Втім, їх намагалися оскаржити праворадикальні партії «Альянс за союз румунів» та SOS România, а також популістська «Партія молоді». Навесні 2025 року румунський суд відхилив звернення партій та дозволив підписання законів.

До слова, у повітряний простір Румунії протягом повномасштабного вторгнення Росії до України неодноразово залітали російські ударні безпілотники з Одеської області. У прикордонні країни, яка є членом НАТО, кілька разів виявляли фрагменти російських БпЛА.

На тлі цього у вересні 2024 року НАТО посилило радіолокації кордону Румунії виділивши літак AWACS для здійснення додаткових польотів над країною. Цікаво, що того ж місяця Румунія заявила, що не зобов'язана збивати російські дрони на своїй території