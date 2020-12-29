На місці руйнувань у Хорватії працюють рятувальники і Червоний хрест

У вівторок, 29 грудня, Хорватію сколихнув новий потужний землетрус. Про це повідомляє хорватське видання RTL.

Наступного дня після двох поспіль підземних поштовхів силою близько 5 балів, Хорватію сколихнув новий, ще потужніший землетрус.

Землетрус стався 29 грудня близько 12:20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд. Силу поштовхів попередньо оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших.

Землетрус відчули на всій території Хорватії, де саме був його епіцентр – ще не встановлено. Частину Загреба внаслідок поштовхів знеструмлено.

За інформацією ЗМІ, підземні поштовхи відчувалися в Відні, Любляні, Белграді та Сараєво. Землетрус, зокрема, перервав засідання словеньского парламенту.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties! pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

«Це найбільший землетрус в країні у цьому році», – йдеться в повідомленні Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Нагадаємо, напередодні – вранці 28 грудня – в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години – 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

Тоді внаслідок поштовхів ніхто серйозно не постраждав.