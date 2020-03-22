Біля столиці Хорватії сталися два потужні землетруси

Частково зруйнований шпиль Загребського собору

Зранку, 22 березня, два землетруси магнітудою 5,3 і 5 відбулися у Хорватії недалеко від столиці республіки – Загреба. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Європейське сейсмологічне агентство.

Підземні поштовхи з епіцентром біля Загреба на глибині 10 км почалися о 6:23 за місцевим часом. За даними Європейського сейсмологічного агентства, вони становили 5,3 бала. У Загребі на деяких вулицях утворилися завали з цегли, що обсипалися з постраждалих будівель. Знаменитий собор Загреба також пошкодився: верхівка одного з двох його шпилів зруйнувалася.

Earthquake in Zagreb, Croatia captured on webcam, the first hit.... pic.twitter.com/jYqam9al9S — DC (@AppSapp) March 22, 2020

Камерам спостереження вдалося зафіксувати перші підземні поштовхи

Вже через пів години, о 7:01, у Загребі стався новий землетрус потужністю 5 балів, який тривав дещо менше, ніж перший. Після нього у деяких частинах міста зникла електроенергія. Також внаслідок землетрусу важкі травми отримав 15-річний хлопець, якого наразі доправлено до лікарні.

Наслідки землетрусу у Загребі

Зараз наслідки землетрусів усувають комунальні служби Зареба, проводиться оцінка завданих місту збитків. Поштовхи від землетрусу, окрім Хорватії, були відчутні у Словенії, Угорщині, Боснії та Герцеговині, Австрії.