Рятувальники продовжують розбирати завали на місці землетрусу у Марокко

Внаслідок руйнівного землетрусу в Марокко загинули вже понад 2 тисячі людей. Про це 10 вересня повідомила агенція Reuters.

Відомо, що землетрус магнітудою 6,8 стався 8 вересня у гірському масиві Високий Атлас у Марокко після 23:00 за місцевим часом на відносно невеликій глибині у 18,5 кілометрів. Епіцентр стихії знаходився приблизно за 72 кілометри на південний захід від популярного серед туристів Марракеша.

Епіцентр землетрусу був у західній частині Марокко (мапа USGS)

Державний телеканал Марокко Al Aoula з посиланням на міністерство внутрішніх справ повідомляє про загибель щонайменше 2012 людей. Ще 1404 особи перебувають у критичному стані. За словами влади, більшість загиблих – у гірських районах поблизу епіцентру, куди було важко дістатися. Рятувальні команди мали труднощі з доступом до найбільш постраждалих районів після пошкодження доріг.

Король Марокко Мохаммед VI розпорядився створити комісію з надання допомоги для розподілу допомоги постраждалим. За повідомленням Королівського палацу, після землетрусу в Марокко буде три дні жалоби. На всіх державних будівлях будуть приспущені прапори.

Наслідки землетрусу в Марокко (фото AP)

За оцінками експертів, кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники поки що не можуть дістатися важкодоступних районів. Наразі МЗС України перевіряє, чи є серед загиблих та постраждалих українці. Наразі інформація про поранених українців не надходила.