Через землетрус у країні були перебої з енергією та зв'язком

Ввечері п'ятниці, 8 вересня, у північноафриканському Марокко стався потужний землетрус. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 296 людей, повідомив французький телеканал France 24 із посиланням на МВС Марокко.

Землетрус магнітудою 6,8 бала стався за 71 км на південний захід від туристичного міста Марракеш. Землетрус стався на глибині 18,5 км, повідомили у прес-службі Геологічної служби США.

«За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло 296 осіб в провінціях і муніципалітетах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа і Тарудант», – повідомили у МВС Марокко.

Ще щонайменше 153 людини отримали травми. Система PAGER, яка оцінює наслідки землетрусів, попередньо оголосила помаранчевий рівень небезпеки економічних втрат.

Через землетрус у країні тимчасово зникав зв'язок, були проблеми з електроенергією. Лікарні міста Марракеш мають наплив поранених внаслідок стихійного лиха. Регіональний центр переливання крові в Марракеші закликав жителів здати кров для постраждалих.

Зазначимо, Марракеш – це четверта за величиною місто в Марокко, де проживає понад 928 тис. осіб. У регіоні Марракешу проживає майже 2 млн осіб. Місто розташоване біля підніжжя Атлаських гір, що підвищує ризик підземної активності.