Солдат сидить біля зруйнованої землетрусом будівлі в турецькій провінції Хатай, 7 лютого 2022

Кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 50 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч отримали поранення, повідомила агенція Anadolu.

«Оцінка збитків була проведена в 21 провінції, 172 районах. Загинули 50 096 людей і 107 204 людини отримали поранення в результаті землетрусів. У зоні землетрусу було задіяно 11 488 рятувальників з 90 країн», – розповів голова Департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD) Юнус Сезер.

За його словами, наразі в зоні землетрусу встановлено 501 069 наметів. У них проживають понад два мільйони людей.

Тим часом на міжнародній конференції країни-донори змогли зібрати близько 7 млрд євро допомоги на відновлення після землетрусів. 6 млрд підуть Туреччині, а решта – Сирії, яка також серйозно постраждала внаслідок цих землетрусів. Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оцінює збитки від землетрусу приблизно в 104 млрд доларів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси силою майже 8 балів. Вони спричинили значні руйнування і обвали цілих житлових кварталів. На додачу до понад 50 тис. загиблих у Туреччині, ще понад 4 тис. людей загинули в Сирії. Також зазначимо, що серед загиблих у Туреччині є п’ятеро українців.