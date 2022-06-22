Інтенсивність землетрусу становила 5.9 балів за шкалою Ріхтера

Унаслідок землетрусу на сході Афганістану щонайменше тисяча людей загинули, ще 1,5 тис. поранені. Поштовхи були відчутні в радіусі 500 км в різних куточках Афганістану, а також у Пакистані й Індії.

За інформацією Reuters та The Times, основна кількість постраждалих від землетрусу припала на провінцію Пактика, інформує «Українська правда». Також про загиблих повідомляли у провінцях Нангархар і Хост. Інтенсивність землетрусу становила 5.9 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 45 кілометрів від міста Хост на південному сході країни.

Удень до Пактики прибуло кілька рятувальних гелікоптерів, надісланих урядом Талібану. Проте місцеві керівники твердять, що кількість загиблих зростатиме, якщо центральна влада буде зволікати з рятувальними заходами. За їхніми словами, під завалами будинків лежать сотні постраждалих, які можуть загинути в найближчі години через травми.

У Талібані закликали міжнародні гуманітарні організації надати негайну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу. Проте після евакуації військового контингенту США в серпні 2021 року міжнародні організації майже не підтримують жодну діяльність у країні.

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