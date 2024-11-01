Громадяни критикують владу за те, що та занадто пізно сповістила про можливі наслідки катастрофічних дощів

У п'ятницю, 1 листопада, кількість жертв масштабних повеней у південно-східній частині Іспанії зросла щонайменше до 205 людей. Багато громадян вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляють телеканал CBS News та інформаційне агентство Reuters.

Іспанська служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що 202 жертви були знайдені в регіоні Валенсія. Ще тіла двох загиблих знайшли в регіоні Кастілья-Ла-Манча і ще одне в Андалусії.

У рятувальній операції, крім пожежників, поліцейських і співробітників МНС, беруть участь понад тисяча солдатів. Зазначається, що люди все ще можуть бути заблоковані в розбитих автомобілях або затоплених гаражах. За словами офіційних осіб, кількість жертв, ймовірно, продовжуватиме зростати.

«Багато вулиць все ще заблоковані нагромадженими автомобілями та уламками, в деяких випадках мешканці не можуть вийти з власних домівок. Де-не-де досі немає електрики, проточної води та стабільного телефонного зв'язку», – зазначають журналісти.

Залізничне та авіасполучення в регіоні працює з сильними перебоями. Швидкісна залізнична магістраль між Валенсією і Мадридом залишиться закритою ще щонайменше два-три тижні.

Оскільки кількість загиблих зросла, у конференц-центрі Feria Valencia на околиці міста Валенсія був створений тимчасовий морг. Громадяни критикують владу Валенсії за те, що та занадто пізно сповістила про можливі наслідки катастрофічних дощів. Президент регіонального уряду Валенсії Карлос Масон заявив, що всі протоколи щодо боротьби зі стихійними лихами були дотримані, і що влада почала попереджати людей ще в неділю.

Руйнівні повені в Іспанії

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня в низці районів міста Валенсія за кілька годин випало понад 300 мм опадів. У місті Чіва, що в регіоні Валенсія, лише за вісім годин випало 491 мм опадів. Це дорівнює річній кількості опадів.

Потужні потоки води й бруду захоплювали за собою людей, автомобілі та навіть цілі будинки. 30 жовтня ЗМІ повідомили про щонайменше 62 загиблих внаслідок повені.

Повідомляється, що це найстрашніша катастрофа, пов'язана з повенями, в сучасній історії Іспанії й найсмертоносніша з тих, що відбувались в Європі з 1970-х років. Тим часом в Іспанії оголошено триденну державну жалобу.