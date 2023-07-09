Росіяни 8 липня обстріляли Лиман касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Смерч»

За суботу, 8 липня, російські військові вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та 1 в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 8 липня росіяни вбили 10 жителів Донеччини: 9 в Лимані та 1 в Авдіївці. Ще 13 людей за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!», – йдеться у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що росіяни 8 липня обстріляли Лиман касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Під атаку потрапили містяни, які перебували на вулиці та поблизу торговельних прилавків. Також пошкоджено приватний будинок, п’ять легкових машин і магазин. Спершу Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 8 загиблих і 13 поранених у Лимані. Серед загиблих — люди віком від 52 до 71 року.