Росіяни поцілили у приватний сектор в Лимані

У суботу, 8 липня, росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області. Загинуло щонайменше 6 людей, 5 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ – поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю. Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.

Кириленко повідомив, що на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Лиман – місто в Україні, адміністративний центр Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області. У 2014 році, після Революції гідності і втечі Віктора Януковича на 5-й день після проголошення так званої «ДНР», бойовики захопили міський відділ міліції Лимана 30 квітня 2014 року близько 40 озброєних терористів увірвалися на сесію міської ради і змусили керівництво міста включити до голосування питання про визнання незалежності «ДНР».

Розташування Лимана на мапі DeepState

У червні 2014 року в місті йта його околицях точилися бої, внаслідок чого було відновлено контроль України над містом. У 2022 році, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, Лиман опинився у центрі бойових дій. З середини квітня 2022 року місто перебувало під важкими обстрілами російських загарбників, зазнало істотних руйнувань. 22 квітня 2022 року місто Лиман обстріляли з «БМ-27 «Ураган»», внаслідок чого загинуло четверо людей, десятеро були поранені. Вже на початку травня у місті була оголошена обов'язкова евакуація, яку проводили на бронетехніці через вкрай високу небезпеку.

22 травня російські окупанти дісталися міста, а 24 травня почався штурм Лиману. Через запеклі бої в соснових лісах навколо Лиману почалися масштабні лісові пожежі. 27 травня ЗСУ заявили, що окупанти не залишають намірів взяти місто. 29 травня окупанти дісталися міського центру, поліцейський відділок здався без опору, а над містом окупанти підняли російський прапор.

30 травня в Офісі президента України повідомили про втрату контролю над Лиманом. Окупаційною владою була відновлена радянська назва «Красний Лиман». 9 вересня 2022 року ЗСУ почали оточувати місто Лиман, навколо міста точилися бої. 1 жовтня 2022 року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів. 2 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене.