В ООН визнають, що «реальна кількість може бути набагато більшою»

Управління верховного комісара ООН із прав людини 7 липня підтвердило загибель 9177 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023-го.

«З 24 лютого 2022 р., що ознаменував початок масштабного збройного нападу Російської Федерації, до 30 червня 2023 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 25170 жертв серед цивільного населення в 1504 населених пунктах України, зокрема 9177 убитих і 15993 поранених. Жертви серед дорослих, чия стать була відома, чоловіки становили 61 відсоток, а жінки – 39%», – йдеться у звіті ООН.

Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей. З-поміж загиблих серед дітей, стать яких була відома, хлопчики становили 57,2 %, а дівчатка – 42,8%

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою, оскільки збір інформації на територіях, окупованих Росією, для місії ускладнений. Зокрема, до зведення ООН не входить статистика щодо загиблих і поранених у Маріуполі, Лисичанську, Попасній та Сєвєродонецьку – вона ще не зібрана або потребує оцінки. Моніторингова місія ООН з прав людини, яка перебуває в Україні з 2014 року, каже, що з минулого року було вбито втричі більше мирних жителів, ніж за всі попередні вісім років бойових дій на сході України.

«Фактична кількість жертв серед цивільного населення є значно вищою, оскільки багато повідомлень про окремі жертви серед цивільного населення в певних місцях все ще очікують підтвердження. До таких населених пунктів належать Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область)», – зазначили в ООН.

Звіти ґрунтуються на інформації, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) зібрала під час інтерв'ю з жертвами та їхніми родичами, свідками, на основі аналізу підтверджувальних матеріалів, конфіденційно наданих ММПЛУ, документах із відкритих джерел.