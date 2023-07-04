Росіяни обстріляли церемонію прощання із загиблим розвідником на Харківщині
Щонайменше 38 людей отримали поранення внаслідок ракетного удару росіян по Первомайському
Внаслідок удару російських військових по місту Первомайський на Харківщині постраждали 38 людей, 12 з них – діти. Ракета влучила неподалік церемонії прощання з полеглим бійцем спецпідрозділу ГУР «Кракен» і 3-ї ОШБр Олегом Фадєєнком. Про це 4 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Спершу повідомлялось, що росіяни обстріляли місто нібито фугасним снарядом. Згодом інформацію про вид боєприпасу прибрали з публікації Синєгубова. Піжніше він уточнив, що удар по Первомайському росіяни завдали ракетою «Іскандер». Станом на 18: 00 відомо про 38 поранених внаслідок удару РФ по Первомайському, повідомили оновлені дані у пресслужбі прокуратури. Серед поранених – 12 дітей. Пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та автомобілі.
Начальник штабу спецпідрозділу ГУР «Кракен» Костянтин Немічев проінформував, що ворожий снаряд влучив у будинок, який знаходиться на відстані 800 метрів від місця проведення церемонії прощання з їхнім полеглим побратимом Олегом Фадєєнком на псевдо «Малиш», який пізніше перейшов воювати у 3 ОШБр.
«Те, що це був цілеспрямований удар по людях, що прийшли попрощатися з Олегом, сумнівів нема, адже за весь час війни це третій приліт по місту», – підкреслив він. Військовий заявив, що окупанти не мають честі та замість бою з захисниками продовжують бити по мирних мешканцях.
Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Кракен» і 3-ї ОШБр Олег Фадєєнко напередодні загинув у бою за Бахмут.
Про загибель Олега Фадєєнка стало відомо 3 липня
Фадєєнко із перших днів повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу «Кракен». Пізніше брав участь у боях за Бахмут, як командир розвідвзводу у складі 3-ї штурмової бригади, провів багато успішних наступальних і диверсійних операцій.