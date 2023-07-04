Внаслідок удару російських військових по місту Первомайський на Харківщині постраждали 38 людей, 12 з них – діти. Ракета влучила неподалік церемонії прощання з полеглим бійцем спецпідрозділу ГУР «Кракен» і 3-ї ОШБр Олегом Фадєєнком. Про це 4 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Спершу повідомлялось, що росіяни обстріляли місто нібито фугасним снарядом. Згодом інформацію про вид боєприпасу прибрали з публікації Синєгубова. Піжніше він уточнив, що удар по Первомайському росіяни завдали ракетою «Іскандер». Станом на 18: 00 відомо про 38 поранених внаслідок удару РФ по Первомайському, повідомили оновлені дані у пресслужбі прокуратури. Серед поранених – 12 дітей. Пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та автомобілі.

Начальник штабу спецпідрозділу ГУР «Кракен» Костянтин Немічев проінформував, що ворожий снаряд влучив у будинок, який знаходиться на відстані 800 метрів від місця проведення церемонії прощання з їхнім полеглим побратимом Олегом Фадєєнком на псевдо «Малиш», який пізніше перейшов воювати у 3 ОШБр.

«Те, що це був цілеспрямований удар по людях, що прийшли попрощатися з Олегом, сумнівів нема, адже за весь час війни це третій приліт по місту», – підкреслив він. Військовий заявив, що окупанти не мають честі та замість бою з захисниками продовжують бити по мирних мешканцях.

Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Кракен» і 3-ї ОШБр Олег Фадєєнко напередодні загинув у бою за Бахмут.

Про загибель Олега Фадєєнка стало відомо 3 липня

Фадєєнко із перших днів повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу «Кракен». Пізніше брав участь у боях за Бахмут, як командир розвідвзводу у складі 3-ї штурмової бригади, провів багато успішних наступальних і диверсійних операцій.