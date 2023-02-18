Кількість жертв землетрусу в Туреччині і Сирії зростає

Вже понад 45 тис. людей загинули в результаті землетрусу, що стався в Туреччині і Сирії. Про це повідомляє агенція Reuters.

Наразі кількість загиблих у Туреччині становить 39 672 особи, в той час як Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих. Оцінка кількості жертв у Сирії не змінюється вже кілька днів.

У той час як багато міжнародних рятувальних команд залишили величезну зону землетрусу, місцеві команди в суботу продовжували пошуки в зруйнованих будівлях, сподіваючись знайти тих, хто вижив, незважаючи на всі труднощі. Експерти кажуть, що більшість порятунків відбувається протягом 24 годин після землетрусу.

Гуманітарні організації кажуть, що постраждалі потребуватимуть допомоги протягом наступних місяців, оскільки зруйновано багато важливих об'єктів інфраструктури. Ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

Туреччина пообіцяла провести розслідування щодо всіх, кого підозрюють у відповідальності за обвалення будівель, і видала наказ про затримання понад 100 підозрюваних, у тому числі забудовників.