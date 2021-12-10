Кількох прикордонників дисциплінарно покарали за виїзд Саакашвілі з України
Чи був виїзд Саакашвілі незаконним, має з’ясувати поліція
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Через можливий незаконний перетин українського кордону кордону Михеїлом Саакашвілі за результатами внутрішньої перевірки Державна прикордонна служба України дисциплінарно покарала кількох посадових осіб, повідомив її прес-секретар Андрій Демченко.
«Щодо обставин можливого незаконного перетинання державного кордону громадянином України Саакашвілі Адміністрація Держприкордонслужби в кінці вересня провела службове розслідування. На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою. Не можу розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, проте зазначу, що вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом. Додам, що за результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності», – сказав Демченко в коментарі «Українській правді» у п’ятницю, 10 грудня.
В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розповіли. Утім журналісти зазначили, що зазвичай у таких випадках йдеться про догани або пониження в званні чи посаді. Так само прикордонники не відповіли, чи встановлено факт незаконного перетину кордону Саакашвілі, посилаючись на провадження, що триває. За даними «Української правди», його відкрив підрозділ Нацполіції, в компетенції якої розслідувати факти незаконного переправлення осіб через кордон.
Як повідомляв ZAXID.NET, голова Виконавчого комітету реформ при президентові України Михеїл Саакашвілі таємно прибув з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з’явилася інформація, що екс-президент Грузії незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері на поромі,, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.
Наразі Саакашвілі у Грузії перебуває під арештом.