Саакашвілі після 50-денного голодування погодився припинити його

Колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Саакашвілі привезли на реанімобілі. Про це повідомляє AFP з посиланням особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе.

Особистий лікар політика повідомив, що Саакашвілі офіційно припинив голодування відразу після того, як його перевели до військового шпиталю в Горі.

«Він досі перебуває в небезпечному для життя стані, його помістили в палату інтенсивної терапії», – сказав Кіпшидзе.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, автоколона з двох машин швидкої допомоги та близько 10 машин зі співробітниками правоохоронних органів дісталися з в'язниці N18 у Глданському районі Тбілісі до госпіталю у Горі за одну годину. Весь процес пройшов без інцидентів.

На вікнах флігеля, до якого помістили Саакашвілі, встановлені ґрати. Крім того, він оточений автобусами, щоб журналісти не могли підійти до нього близько. Входи до шпиталю охороняє поліція.

Одразу після переведення Саакашвілі до палати його представники заявили, що МОЗ порушило обіцянку, згідно з якою особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе, його адвокати Ніка Гварамія та Дмитро Садзаглішвілі, і мати – Гіулі Аласанія, мали зустріти його в госпіталі. Однак під час заселення Саакашвілі до палати вони перебували біля шпиталю – до будівлі їх впустили за 15 хвилин після приїзду автоколони, на якій привезли Саакашвілі.

Впродовж останніх двох днів екс-президент Грузії перебував у реанімаційному відділенні тюремної клініки у тяжкому стані.

Як інформував ZAXID.NET, Саакашвілі з 8 листопада перебував у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Натомість адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просили перевести його до приватної лікарні.

Міністерство закордонних справ України навіть надіслало у Тбілісі ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні. МЗС наполягало, що політика потрібно лікувати в цивільній клініці.