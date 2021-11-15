У Грузії девʼять депутатів парламенту від опозиційної партії «Єдиний національний рух» оголосили голодування, вимагаючи перевести експрезидента Михеїла Саакашвілі до звичайної медклініки. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Третій президент Грузії голодує вже 45 днів, йому не надають адекватних медичних послуг, і наша колега Єлене Хоштарія також голодує, тому ми, дев’ять депутатів парламенту, вирішили оголосити голодування з єдиною вимогою – перевести Саакашвілі до багатофункціональної клініки», – заявив один із лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе.

Голодування оголосили Давид Кіркітадзе, Акакій Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі та Абдулла Ісмаїлов. Раніше, 3 листопада, голодування почала лідер партії «Дроа» та депутатка парламенту Єлене Хоштарія.

Як інформував ZAXID.NET, Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба).

Натомість адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.

Міністерство закордонних справ України надіслало у Тбілісі ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні. МЗС наполягає, що політика потрібно лікувати в цивільній клініці.