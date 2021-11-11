Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі у листі до свого адвоката Ніки Гварамії написав, що готовий припинити голодування, як тільки його переведуть у цивільну лікарню.

Увʼязнений політик відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської тюрми чи в Горійську. Наразі йде 42 день голодування Саакашвілі.

«Моє голодування вже стає знаряддям боротьби між росіянами і нинішньою владою, не проти мене, а проти моєї країни. Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування», – йдеться у заяві Саакашвілі, інформує «Ехо Кавказа».

За словами адвоката, екс-президент Грузії готовий припинити голодування за умови переведення до багатофункціональної клініки на реабілітацію.

Водночас міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що Саакашвілі повернеться до установи № 12 тільки за умови припинення голодування.

«Єдина вимога, яку пред’явили суду адвокати ув’язненого Саакашвілі, було його негайне переведення до цивільної клініки», – пояснив міністр.

Як інформував ZAXID.NET, Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установі виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба).

Натомість адвокати політика і український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.

Напередодні Міністерство закордонних справ України надіслало у Тбілісі ноту через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні. МЗС наполягає, що політика потрібно лікувати в цивільній клініці.