Пенітенціарна служба Грузії вирішила не доставляти Михеїла Саакашвілі на судовий процес, аргументуючи це «можливими деструктивними діями» та «ризиками для здоров’я». Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що Саакашвілі просив публічного розгляду справи зі своєю участю.

«Михеїл, вважаючи себе невинним, клопотав про публічний розгляд справи зі своєю участю. Втім, пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, ухваливши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили «можливими деструктивними діями у разі етапування Саакашвілі до зали суду, а також ризиками для здоров'я», – написала вона.

За словами Денісової, адвокати звернулися з клопотанням про відведення складу суду, який ухвалив рішення розглядати справу Саакашвілі без його присутності.

Омбудсменка наголосила, що такі дії судової влади Грузії порушують ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка гарантує право на справедливий та публічний розгляд. Вона закликає іноземні держави та міжнародні правозахисні організації вимагати відновити право Саакашвілі на участь у процесі.

Наступне засідання у цій справі призначено на 29 листопада.

Нагадаємо, що 8 листопада, стало відомо, що Михеїла Саакашвілі вивезли з пенітенціарної установи у невідомому напрямку. Пізніше пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що політика направили до лікарні Глданської в'язниці у Тбілісі. За словами омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії, його перевели проти його волі, заявивши, що доставлять до цивільної клініки.