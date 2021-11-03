В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з матір'ю Михеїла Саакашвілі Гіулі Аласанією, яка занепокоєна здоров'ям сина, який голодує вже 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги. Про це омбудсменка написала у Facebook.

На зустрічі також були присутні український адвокат Саакашвілі Євген Грушовець та народний депутат України Єлизавета Ясько, яка перебуває з Михеїлом Саакашвілі у близьких відносинах.

«Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Михайла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Михайла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо», – написала Денісова.

Вона закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.ї

Денісова також закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Михеїла Саакашвілі та домагатися від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складко ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.