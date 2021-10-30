Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прирівняла до катувань дії грузинської влади щодо екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі, якому відмовили у лікуванні в цивільній лікарні. Про це Денісова заявила у Facebook.

За її словами, під час її візиту до Саакашвілі у тюрмі 27 жовтня, він мав блідий, виснажений вигляд, йому було важко говорити.

«За час перебування в пенітенціарній установі він чотири рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові», – написала омбудсменка, додавши, що екс-президент схуд на 14 кг.

За її інформацією, за станом здоров’я Саакашвілі щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, інших вузькопрофільних спеціалістів немає.

Також Денісова зазначила, що Саакашвілі перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не буде приймати ліки, що полегшують голодування та не здаватиме аналізи через те, що досі грузинська влада не перевела його до міської лікарні.

За словами омбудсменки, утримання Саакашвілі у таких умовах «очевидно є катуванням» і порушенням правил поводження з в’язнями та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складко ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.