В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, у руставській в'язниці та погодився на медичну допомогу та обстеження. Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

«Проблеми комунікації з Михаїлом Саакашвілі усунуті, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо», – заявив адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у руставській в'язниці.

Адвокат Саакашвілі розповів, що йому було надано можливість поспілкуватися з підзахисним у такій формі, щоб унеможливити запис розмови Службою держбезпеки.

«Через це Михаїл Саакашвілі перестав посилювати свій протест - відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо», – повідомив Садзаглішвілі.

За його словами, Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, та продовжить співпрацю з медиками.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складко ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.