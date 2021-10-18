Андрій Садовий та Михеїл Саакашвілі

Міський голова Львова Андрій Садовий очікує від влади України, аби вона захистила права українського громадянина Михеїла Саакашвілі та закликав колишнього президента Грузії припинити голодування. Про це він написав у своєму блозі на NV.UA.

Мер Львова нагадав, що грузинська «Революція троянд» і «Помаранчева революція» є ровесниками, однак грузинам вдалось провести реформи в економіці, в податковій сфері, здійснити шалений ривок в рейтингу «Doing business», навести порядок в поліції тощо. У той же час українці встигли розчаруватись в можливості змін і добровільно вручити владу у своїй країні в руки Януковичу.

«Українці тоді дивились на Грузію, як на щось неймовірне. Як і чому їм вдалося?», – написав Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що не хоче повчати самих грузин як відноситись до свого колишнього президента, однак висловив сподівання, що громадяни Грузії пам’ятатимуть усе, що для країни зробив Саакашвілі.

«Швидкі і радикальні реформи завжди породжують незадоволення. Лише дуже сподіваюсь, що грузини, навіть ті, які з тих чи інших причин не люблять Саакашвілі, пам’ятатимуть, хто їх справжній ворог. Не забудуть, хто бомбардував у 2008 році Тбілісі і Горі, керував абхазькими і південно-осетинськими сепаратистами, вбивав грузинських солдатів і виганяв мирних мешканців з їхніх сіл. Адже саме Путін є сьогодні головним бенефіціаром конфлікту між грузинами. Він нарешті дочекався, що його особистий ворог сьогодні сидить і голодує у в’язниці в країні, яка у 2008 році посміла кинути виклик мілітарній гегемонії Росії», – зазначив Садовий.

Він висловив переконання, що мудрість дозволить грузинам вийти з цієї історії з честю і гідністю. Садовий також звернувся до Саакашвілі із закликом припинити акцію голодування.

«Я прошу свого друга Михеїла припинити акцію голодування. Розумію політичну мету, але здоров’я важливіше», – наголосив міський голова Львова.

Як інформував ZAXID.NET, 16 жовтня стало відомо, що колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі погодився пройти медогляд та приймати ліки.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складко ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.