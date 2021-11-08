Екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який голодує 39-й день, без узгодження з родичами й адвокатами з в'язниці в місті Руставі перевели до Глданської тюремної лікарні у Тбілісі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пенітенціарну службу Грузії.

Мати політика Гіулі Аласанія перед цим заявила журналістам, що її сина немає у в'язниці і його забрали звідти гелікоптером.

«За моєю інформацією, зібрався консиліум, який вирішив, що його необхідно перевести до багатопрофільної лікарні. У цей час, ігноруючи все, на наших очах його кудись забрали. Проїхали дві броньовані машини та пролетів вертоліт», – сказала вона перед в’язницею, куди прийшла побачитися із сином, пише «Грузія.онлайн».

Водночас депутатка Верховної Ради і цивільна дружина Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика перевели у «найнебезпечніше місце для його життя».

«Усупереч заявам консиліуму лікарів, грузинського й українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя – Глдані!», – повідомила Ясько на своїй сторінці у Facebook.

Ясько також опублікувала відео з гелікоптером, яким транспортували Саакашвілі.

Раніше особистий лікар екс-президента Грузії заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки.

Зазначимо, що раніше у Мін'юсті Грузії виключили можливість переведення Саакашвілі в цивільну клініку і заявляли, що його можуть помістити тільки в тюремну лікарню.

Своєю чергою, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до влади Грузії і закликала забезпечити належним лікуванням Саакашвілі, який є громадянином України.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складко ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.