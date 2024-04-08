Крістен Стюарт у фільмі «Любов, брехня та кровопролиття»

Фільм «Любов, брехня та кровопролиття» став найкращим фільмом із Крістен Стюарт за версією кінокритиків. Стрічка, яка вже за тиждень виходить в Україні, стала найрейтинговішою у фільмографії знаменитої акторки на платформі Rotten Tomatoes.

Рейтинг кримінального екшн-трилера «Любов, брехня та кровопролиття» на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes сягнув 93%. Відтак стрічка від студії А24 стала найрейтинговішою ігровою картиною з Крістен Стюарт за версією платформи. Найближчі фільми за участі акторки: «Декілька жінок» (2016) з 92% та «Зільс-Марія» (2014) з 91% позитивних відгуків.

У стрічці «Любов, брехня та кровопролиття» Стюарт втілила відлюдькувату менеджерку тренажерного залу. За сюжетом вона стає близькою з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв'язків.

«Домашній» прокат фільму в США стартував рівно місяць тому, 8 березня. Більшість рецензій, які враховує Rotten Tomatoes, з'явилися саме в цей період. Ще частина відгуків була опублікована після світової прем'єри картини на кінофестивалі «Санденс» у січні та європейського дебюту на Берлінале в лютому.

У своїх рецензіях кінокритики авторитетних видань відзначають майстерну гру Крістен Стюарт, називаючи її окрасою фільму.

Так, газета Los Angeles Times називає Стюарт «як завжди феноменальною», а The New York Times пише, що вона «надає героїні трепетну енергію, яка вібрує в кожному її погляді, жесті та кивку головою. Часом ви майже бачите, як тривога поширюється під її шкірою, наче електричний струм». Журнал Entertainment Weekly називає Стюарт «пульсуючим серцем цієї брутальної та кривавої подорожі, що збиває з пантелику». Газета Observer характеризує фільм як «ковток свіжого бадьорого повітря», в якому Стюарт «захоплює своєю присутністю».

На іншій рейтинговій платформі, IMDb, картина «Любов, брехня та кровопролиття» також отримала високу оцінку — 7,3 з 10. Так, стрічка увійшла до трійки найкращих повнометражних фільмів із Крістен Стюарт у її фільмографії, поступившись лише картинам «Тепер я йду в далеку далечінь» (2007) з 8,1 та «Все ще Еліс» (2014) з 7,5.

В український прокат стрічка вийдее 18 квітня.