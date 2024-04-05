В українських кінотеатрах можна побачити багато цікавого. Зокрема український документальний фільм відеоблогера Антона Птушкіна про поведінку людей по відношенню до тварин від початку повномасштабного вторгнення «Ми, наші улюбленці та війна».

А ще прокат пропонує фільм жахів, фестивальних хіт та якісний трилер. Розповідаємо докладніше.

«Омен: Початок»

Події розгортаються у Римі незадовго до того, як у родині американського дипломата Роберта Торна та його дружини Кеті стається трагедія. Під час пологів помре їхній син-первісток. Цього ще не сталося. Молода американка (Нелл Тайгер Фрі) прибуває до Риму аби присвятити своє життя служінню церкві. Водночас вона спробує викрити злочинну змову, яка має призвести до появи на світ Антихриста.

Фільм жахів «Омен: Початок» є шостим внеском у однойменну франшизу та приквелом найпершого фільму, що вийшов на екрани у 1976 році. Стрічку режисувала Аркаша Стівенсон за сценарієм, написаним нею разом із Тімом Смітом та Кейтом Томасом. У основу сюжету лягло оповідання Бена Джейкобі. Про задум зняти приквел до відомої франшизи вперше заговорили у 2016 році. Тоді йшлося про написання сценарію Беном Джейкобі. У 2022 році на режисерську посаду була затверджена дебютантка Стівенсон. Основні зйомки завершились у січні 2023 року.

У головних ролях Соня Брага («Акваріус»), Білл Наї («Жити»), Чарльз Денс («Гра престолів»).

Цей фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.

Полум’яне небо

Події фільму розгортаються довкола молодого письменника Леона, який вирішує пожити в будинку свого друга на березі моря. Тут він прагне знайти натхнення та завершити книгу. Але через нове знайомство з чарівною дівчиною Леону все не вдається зосередитися на роботі. Коли в будинку з’являються ще кілька несподіваних гостей, неподалік спалахує лісова пожежа. Опинившись у пастці полум’я, герої починають зближуватися.

Режисер і автор сценарію – Крістіан Петцольд, володар двох «Срібних ведмедів» Берлінале, який у 2017 році очолював журі Одеського міжнародного кінофестивалю, а цього року входив до складу журі Берлінале. Серед його відомих робіт – стрічки «Транзит», «Ундіна» тощо.

Головну чоловічу роль виконав австрієць актор Томас Шуберт («Дихання»), який наприкінці 2023 року претендував на звання найкращого європейського актора й отримав відповідну номінацію на премію Європейської кіноакадемії. Головну жіночу роль у фільмі виконала німкеня акторка Паула Бір, найкраща європейська акторка 2020 року (за версією Європейської кіноакадемії), зірка фільмів «Транзит» і «Ундіна» Крістіана Петцольда, а також «Франц» Франсуа Озона.

Також у фільмі зіграли Ленґстон Уйбель, відомий з серіалів «Як продавати наркотики онлайн» та «Неортодоксальна», Енно Требс («Біла Стрічка»), Маттіас Брандт («Вавилон-Берлін»).

Українська прем’єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 2023, де стрічка отримала спеціальну відзнаку журі.

Прокат картини обмежений, подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу.

Материнський інстинкт

Психологічний трилер «Материнський інстинкт» з володарками «Оскара» Енн Гетевей та Джессікою Честейн є римейком бельгійської картини 2018 року. Дует суперзірок та подруг у реальному житті грають головні ролі у англомовній адаптації світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. «Материнський інстинкт» – це третя сумісна робота для Честейн та Гетевей, володарок премій «Оскар», «Золотий Глобус» та BAFTA . За словами акторок, вони шукали матеріал, який дозволив би їм мати якомога більше спільних сцен у фільмі.

Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей) здається, що мають все: у кожної люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному пригороді. А також їх сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує гармонію. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхні життя.

Постановником є Бенуа Деломме, відомий своїми операторськими роботами, для якого стрічка стала режисерським дебютом.

Україномовна версія фільму адаптована для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху.