Невідомі обмалювали афіші фільму «Уроки толерантності»

Будівлю київського кінотеатру «Жовтень» 11 лютого обмалювали чорною фарбою. Невідомі написали на стіні кінотеатру та сітілайти з афішою фільму «Уроки толерантності» гомофобні вислови. Про це повідомив кінотеатр у своєму Instagram.

«Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору – деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти», – йдеться у повідомленні.

«Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ. Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?!», – додають у кінотеатрі.

Комедія Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності» має вийти в український прокат 14 лютого. Фільм створений за пʼєсою Ігоря Білиця «Гей-парад». Пересічну українську родину Найдюків з маленького містечка роками залякували страшними «чужоземськими» геями. Вони звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції «Уроки толерантності», яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти. Раціональний розрахунок перевищує страх. Чи співпадуть очікування з реальністю?розповідає про родину з невеликого містечка, яка для того, щоб дати раду фінансовій скруті, пристала на пропозицію стати учасниками програми з євроінтеграції «Уроки толерантності».

П’єса Ігоря Білиця уже декілька років з успіхом йде у київському «Дикому театрі».

Нагадаємо, у квітні 2014 року під час кінофестивалю «Молодість» кінотеатр «Жовтень» підпалили під час показу французького фільму Маріо Фанфані «Літні ночі» з конкурсу Sunny Bunny. Пожежа зруйнувала перекриття між поверхами та пошкодила кінозали кінотеатру. У червні 2023 року у «Жовтні» проходив перший український ЛГБТ-кінофестиваль Sunny Bunny. За кілька днів до його старту організатори почали отримувати погрози, а в соцмережах з’явилися заклики підпалити кінотеатр. Його керівництво звернулося до правоохоронців із проханням забезпечити громадський порядок на локаціях.