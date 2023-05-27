Кіш з молодою морквою та руколою. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ідеальний та дуже простий рецепт для початку літа.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно 150 г
- масло 75 г
- насіння соняшника 50 г
- яйце 1 шт.
- сіль за смаком
Для начинки:
- середні молоді моркви 3 шт.
- гірчиця з зернами 1 ст. л.
- молоко або вершки 50 мл
- яйце 2 шт.
- жменя руколи
- сіль, перець
Руколу можна замінити іншою улюбленою зленню (фото Aime Mange)
Перемішати борошно, сіль і насіння соняшника. Додати яйце та м’яке масло. Перемішати до однорідної маси, сформувати кулю та покласти дохолодильника на 30 хвилин.
Розігріти духовку до 190°. Розкачати тісто, зробити з нього прямокутник або коло (залежно від форми). Викласти у форму, зробити невисокий бортик.
Змастити корж гірчицею, додати моркву (нарізану або натерту). Збити молоко (вершки) з яйцями, додати сіль та перець. Вилити на моркву.
Випікати приблизно 20-25 хвилин. Подавати теплим або холодним, прикрасивши свіжим листям руколи.
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