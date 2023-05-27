Ідеальний та дуже простий рецепт для початку літа.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 150 г

масло 75 г

насіння соняшника 50 г

яйце 1 шт.

сіль за смаком

Для начинки:

середні молоді моркви 3 шт.

гірчиця з зернами 1 ст. л.

молоко або вершки 50 мл

яйце 2 шт.

жменя руколи

сіль, перець

Руколу можна замінити іншою улюбленою зленню (фото Aime Mange)

Перемішати борошно, сіль і насіння соняшника. Додати яйце та м’яке масло. Перемішати до однорідної маси, сформувати кулю та покласти дохолодильника на 30 хвилин.

Розігріти духовку до 190°. Розкачати тісто, зробити з нього прямокутник або коло (залежно від форми). Викласти у форму, зробити невисокий бортик.

Змастити корж гірчицею, додати моркву (нарізану або натерту). Збити молоко (вершки) з яйцями, додати сіль та перець. Вилити на моркву.

Випікати приблизно 20-25 хвилин. Подавати теплим або холодним, прикрасивши свіжим листям руколи.