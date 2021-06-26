Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин через підтримку заклику розслідувати ситуацію з дотриманням прав людини

Китай нібито погрожував Україні зупинкою поставок вакцини проти коронавірусу CoronaVac, якщо Київ не припинить підтримувати позицію Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в китайському Сіньцзяні, західній провінції Китаю, де повсюдно порушуються права людини. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на неназвані власні джерела серед дипломатів ООН.

Як повідомляється, 22 червня під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві Україна в числі ще понад 40 країн підтримала резолюцію, в якій від Пекіна вимагають негайно надати доступ до Сіньцзяну незалежним спостерігачам. Деякі правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших людей у регіоні.

Однак вже 24 червня Україна несподівано відкликала підпис під цією резолюцією – без пояснення причин.

Видання з посиланням тільки на слова своїх джерел заявило, що відкликання підпису України сталося після того, як Пекін виставив Києву ультиматум: або Китай блокує заплановану поставку близько півмільйона доз вакцин проти Covid-19 в Україну, або Україна відкликає підпис під резолюцією.

«У четвер Україна вилучила своє ім'я зі списку держав, що підтримують, після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановану поставку щонайменше 500 тис. доз вакцин проти Covid-19 в Україну», – анонімно повідомили виданню дипломати двох західних країн.

Міністерство закордонних справ Китаю та уряд України поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Китайський уряд і раніше вдавався до тиску на інші країни, щоб ті не критикували ситуацію навколо дотримання прав людини в Китаї, стверджує видання.

Рада з питань дотримання прав людини в Женеві засідає до 13 липня. Протягом цього часу держави можуть засвідчувати свою підтримку заяв і резолюцій.

Нагадаємо, Україна в наступному місяці сумарно отримає 7,7 млн доз вакцин від коронавірусу. З них китайська компанія Sinovac поставить ще 5,3 млн доз вакцини CoronaVac. Китайською вакциною насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.