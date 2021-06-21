США пригрозили КНР ізоляцією в разі відмови від розслідування походження Covid-19
Джо Байден закликав G7 тиснути на Китай, аби той дозволив провести на своїй території відповідне розслідування
Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Китай зіштовхнеться із міжнародною ізоляцією, якщо не співпрацюватиме в розслідуванні походження коронавірусу. Про це він заявив в коментарі Fox News.
З його слів, Джо Байден закликав G7 зробити заяву, аби Китай дозволив провести на своїй території відповідне розслідування.
«Джо Байден у Європі цього тижня згуртував демократичний світ, щоб він уперше від часу спалаху COVID-19 заговорив одним голосом з цього питання», – заявив він.
Салліван додав, що Китай мають поставити перед «жорстким вибором»: або Пекін дозволить провести розслідування, або зіштовхнеться із жорсткою ізоляцією.
Що із розслідуванням ВООЗ
Covid-19 вперше виявили у кінці 2019 року в китайському місті Ухань у центральній провінції Хубей. Спочатку вважалося, що вірус почав поширюватися на ринку, де поряд з іншими продовольчими товарами торгували екзотичною живністю (наприклад, панголінами, чиє м'ясо в Китаї є популярним делікатесом і використовується там у народній медицині).
Від початку епідемії висловлювалося припущення, що саме на цьому ринку вірус в результаті мутації передався від тварини до людини. Однак про його генезис досі точаться суперечки в науковому середовищі. Низка фахівців вважає, що він виник не на ринку в Ухані, а там просто було сприятливе середовище для його поширення.
Експерти ВООЗ прибули до Уханя більш ніж через рік після спалаху – 14 січня 2021 року. Наразі вони вважають, що передача вірусу від тварини до людини через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу, але не можуть встановити, як вірус потрапив до Уханя.
Тоді версію про лабораторне походження коронавірусу ВООЗ назвала малоймовірною, а тому припинила її досліджувати. Однак вже в травні 2021 року організація заявила, що не виключає теорію про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані.