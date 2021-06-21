Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Китай зіштовхнеться із міжнародною ізоляцією, якщо не співпрацюватиме в розслідуванні походження коронавірусу. Про це він заявив в коментарі Fox News.

З його слів, Джо Байден закликав G7 зробити заяву, аби Китай дозволив провести на своїй території відповідне розслідування.

«Джо Байден у Європі цього тижня згуртував демократичний світ, щоб він уперше від часу спалаху COVID-19 заговорив одним голосом з цього питання», – заявив він.

Салліван додав, що Китай мають поставити перед «жорстким вибором»: або Пекін дозволить провести розслідування, або зіштовхнеться із жорсткою ізоляцією.

Що із розслідуванням ВООЗ

Covid-19 вперше виявили у кінці 2019 року в китайському місті Ухань у центральній провінції Хубей. Спочатку вважалося, що вірус почав поширюватися на ринку, де поряд з іншими продовольчими товарами торгували екзотичною живністю (наприклад, панголінами, чиє м'ясо в Китаї є популярним делікатесом і використовується там у народній медицині).

Від початку епідемії висловлювалося припущення, що саме на цьому ринку вірус в результаті мутації передався від тварини до людини. Однак про його генезис досі точаться суперечки в науковому середовищі. Низка фахівців вважає, що він виник не на ринку в Ухані, а там просто було сприятливе середовище для його поширення.

Експерти ВООЗ прибули до Уханя більш ніж через рік після спалаху – 14 січня 2021 року. Наразі вони вважають, що передача вірусу від тварини до людини через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу, але не можуть встановити, як вірус потрапив до Уханя.

Тоді версію про лабораторне походження коронавірусу ВООЗ назвала малоймовірною, а тому припинила її досліджувати. Однак вже в травні 2021 року організація заявила, що не виключає теорію про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані.