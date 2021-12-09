У Китаї схвалили перший в країні комбінований засіб від ковіду, який виготовлено на основі антитіл. Про це повідомила прес-служба Держуправління з контролю за ліками КНР.

Засіб застосовують для лікування від коронавірусу дорослих та підлітків від 12 до 17 років.

За словами вчених, комбінація антитіл BRII-196 та BRII-198 на 78% знижує ризик госпіталізації інфікованого.

А ще знижує смертність у негоспіталізованих пацієнтів із підтвердженим коронавірусом та високою ймовірністю розвитку тяжкого захворювання. Такими були результати третьої стадії клінічних випробувань ліків.

Реєстрацію препарату, який виготовляють у вигляді розчину для ін'єкцій, подала пекінська компанія Tensheng Huachuang Pharmaceutical Technology.

Зазначають, що це перша схвалена в КНР комбінована терапія з незалежними правами інтелектуальної власності.