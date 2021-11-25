Використання терапії антитілами щодо хворих на коронавірус допомагає на 80% уникнути серйозних наслідків Covid-19. Про це повідомляє ORF.

Зазначається, що терапія позитивно впливає на людей з хронічними захворюваннями, організм яких погано реагує на звичайну вакцинацію. Така технологія передбачає застосування вироблених в лабораторії високоспеціалізованих антитіл, які використовують як «пасивний метод вакцинації».

Вони зв’язуються зі спайковим білком коронавірусу та блокують його здатність заражати клітини – антитіла, не дозволяють вірусу вбудовуватися в людські клітини, тим самим зупиняючи розмноження вірусної інфекції. Фактично це дозволяє інактивувати Covid-19. Однак антитіла можна вводити тільки в перший тиждень захворювання.

Зараз ця методика вже застосовується в низці лікувальних установ Німеччини.

«В університетській клініці Мюнхена використовується терапія антитілами, яка зменшує кількість важких течій Covid-19 на 80%. Пасивна вакцинація була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів два тижні тому. Зараз вона широко застосовується в клініках», – уточнюється в повідомленні ORF.

Дослідники підкреслили, що такий спосіб лікування першочергово слід застосовувати для хворих у тяжкому та критичному стані, яким необхідна штучна вентиляція легенів, а також для серонегативних пацієнтів (у яких не виробилась у відповідь антитіла на Covid-19).