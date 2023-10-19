За останній рік Китай створив близько ста ядерних боєголовок

Темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США. За останній рік Пекін створив близько ста ядерних боєголовок. Про це йдеться у звіті Пентагону, про політику США щодо Китаю.

Аналітики міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на сотню більше, ніж торік.

У минулорічній доповіді Пентагон відзначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але оцінював, що той нарощуватиме ядерні сили меншими темпами й матиме 1500 ядерних боєголовок до 2035 року. Тепер же Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай має намір розмістити понад тисячу ядерних боєголовок. Так він закріпить свій статус третьої ядерної держави світу після США та РФ.

Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію – які китайська влада офіційно називає частиною «досліджень мирного атома».

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року Росія мала 5 889 ядерних боєголовок, а США – 5 244. Китай же відмовляється брати участь у переговорах зі США та РФ щодо обмеження ядерних озброєнь, стверджуючи, що арсенали цих двох країн набагато більші за його власний.

У доповіді також зазначається, що Китай, можливо, розробляє нову міжконтинентальну ракетну систему з використанням звичайних озброєнь, яка, у разі розгортання, дозволить Пекіну «погрожувати звичайними ударами по цілям у континентальній частині США, на Гаваях і Алясці».