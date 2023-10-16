У навчаннях візьмуть участь американські бомбардувальники B-52

В понеділок, 16 жовтня, НАТО почало щорічні навчання з ядерного стримування «Непохитний полудень» (Steadfast Noon). У навчання візьме участь авіація 13 держав-членів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАТО.

В Альянсі підкреслюють, що навчання є «плановим тренувальним заходом, який проводять щорічно вже понад десять років». Цьогоріч до маневрів над Італією, Хорватією і Середземним морем залучать різні типи літаків, зокрема сучасні винищувачі і американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не застосовуються бойові бомби. НАТО підкреслює, що маневри відбуваються «щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії» та «не пов'язані з поточними світовими подіями». Навчання, як очікують, триватимуть до 26 жовтня.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Steadfast Noon допоможуть забезпечити надійність, ефективність і безпеку ядерних сил стримування Альянсу. Столтенберг також назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.