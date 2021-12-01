Корпорація УкрАвто, яка має велику мережу автосалонів та сервісних центрів по всій Україні, підписала угоду про дистриб'юцію автомобілів Geely в нашій країні. Початок продажів автомобілів китайської марки Geely планується на початок 2022 року. На перших порах в салонах представлять дві моделі кросоверів – Geely Atlas Pro та Geely Coolray. Вони будуть постачатись з Китаю, хоча також виробляються і в сусідній Білорусі. Раніше Geely в Україні представляла Корпорація АІС, однак останні кілька років ці автомобілі не завозились в Україну зовсім.

Geely Atlas Pro – кросовер нового покоління з технологією м'якого гібриду, який має 1,5-літровий турбодвигун з прямим впорскуванням пального та може комплектуватись автоматичною коробкою передач чи КП з двома зчепленнями. Серед обладнання – камера на 360 градусів, адаптивний круїз-контроль, інтелектуальне керування дальнім світлом тощо. Цін в Україні поки що немає, але в Білорусі він коштує в перерахунку на гривні 675 - 809 тисяч.

Geely Atlas Pro

Geely Coolray – компактний кросовер, у якого серед обладнання - двоколірний кузов, автоматичне паркування, клімат-контроль, 10-дюймовий екран та електронний селектор 7-ступеневої коробки передач. В Білорусі вона коштує трохи дешевше – в перерахунку на гривні 550 - 670 тисяч.

Geely Coolray

Довідка:

Geely Holding Group – одна з найбільших приватних китайських компаній з оборотом понад 23 млрд доларів. До структури компанії Geely Holding Group входять: Geely Auto, Volvo Car Corporation, Drivetrain Systems International (один із найбільших світових виробників трансмісій), London Taxi (виробник знаменитих лондонських таксі). Також Компанія володіє 99% акцій Volvo, 51% контрольних пакетів акцій Lotus та 9,7 % Акцій Daimler AG.

УкрАвто – український дистриб'ютор автомобільних брендів Mercedes-Benz, Kia, Chery, Lada, Maserati, Smart. Також має дилерські центри Toyota, Peugeot, Nissan, Jeep, Opel. Мережа автоцентрів практично на всій території країни. Володіє Запорізьким автомобілебудівним заводом та кількома підприємствами, які були його поставниками. В холдинг УкрАвто також входять логістичні центри, автозаправні станції, страхова та туристична компанія, ресторани.