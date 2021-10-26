Hongqi LS7

Великий позашляховик LS7 стане флагманом модельного ряду бренду Hongqi (у перекладі з китайської – Червоний прапор), який робить автомобілі для партійної еліти.

Автомобіль матиме бензиновий двигун та величний зовнішній вигляд. Фото салону поки що недоступні.

Китайська люксова марка Hongqi показала перші фото свого найбільшого позашляховика LS7, повідомляє Мотор. За розмірами та оснащенням він наближається до Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga. Втім, навряд чи він буде з ними конкурувати – автомобіль виготовлений перш за для китайської еліти. Під капотом - бензиновий V8, розроблений FAW спільно з Центральним науково-дослідним інститутом Китаю. Він видає 659 кінських сил і 850 Нм крутного моменту і замінить старий «атмосферник» V12.

Hongqi LS7 на закритій презентації. Фото autohome

Презентація Hongqi LS7 була закритою, тож усіх деталей, а також зображень салону немає. Подейкують, що для моделі буде доступна програма персоналізації - вибір кольору оббивки, тиснення та вишивки, прострочення, декору порогів та передньої панелі. Вартість моделі також невідома.