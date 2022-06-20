Ім'я Чайковського консерваторія носить з 1940 року

Вчена рада національної музичної академії імені Петра Чайковського виступила за те, щоб зберегти його ім’я у назві вишу. З таким зверненням керівництво академії звернулось до президента, уряду та Верховної Ради.

Зокрема у звернені йдеться про «небезпеку маніпулювання іменем Чайковського, як імперським наративом, а також висловлено прохання підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності». Звернення було підтримано одноголосно.

Також народний артист України Юрій Рибчинський заявив, що «воювати між собою можуть уряди та армії, але не культури».

«Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д’Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу», – вважає поет-пісняр.

Одним із аргументів також стало й українське походження композитора, чиє ім'я виш носить з 1940-го року. Ці заяви уже активно підхопили російські ЗМІ.

Українська музична спільноти вважає такі заяви керівництва консерваторії шкідливими. Її представники уже готують своє звернення.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року оперна співачка Людмила Корсун та інші українські виконавці відмовились брати участь у постановці опери «Іоланта» композитора Петра Чайковського, яку мала поставити українська диригентка Оксана Линів у муніципальному театрі Болоньї.

Нагадаємо також, що українська кіноспільнота закликала Каннський фестиваль до повного бойкоту російської культури.