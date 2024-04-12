Будинок Галини Мисак у Старих Петрівцях зруйнований унаслідок російського ракетного обстрілу

85-річна квіткарка Галина Мисак, яка продає квіти в підземному переході київського метро, отримала нову квартиру в столиці за програмою «єВідновлення». Її будинок біля Києва зруйнований унаслідок російських обстрілів. Вона стала відомою після публікації її фото у світових ЗМІ, на яких скривавлена Галина Мисак постає на тлі зруйнованого помешкання.

Із 1965 року Галина Мисак жила в селі Старі Петрівці біля Києва. Відтоді вона щодня продавала квіти в київському метро, найчастіше – в підземному переході біля виходу зі станції метро «Мінська». Жінка роками відкладала вторговані гроші, аби побудувати власний будинок, який зводила більше 10 років.

У червні 2023 року російські війська завдали одного з найбільших ракетних ударів по Київській області ракетами «Кинджал» та «Калібр». Уламки ракет повністю зруйнували кілька будинків у Старих Петрівцях, зокрема й будинок Галини Мисак, який не підлягав відновленню. Сама жінка отримала поранення. Тоді у соцмережах та ЗМІ публікували кадри з її скривавленою головою.

Після лікування волонтери допомогли Галині Мисак орендувати квартиру на Оболоні. Водночас вона займалася впорядкуванням документів на зруйнований будинок та землю під ним. Наприкінці жовтня 2023 року активісти організували жінці особливий день народження. Через соцмережі вони закликали небайдужих у цей день купити в неї якомога більше квітів, аби жінка могла після роботи відсвяткувати день народження у кафе.

12 квітня прес-служба Мінінфраструктури повідомила, що Галина Мисак отримала в Києві нову квартиру в межах державної програми «єВідновлення». Окрім неї, програмою вже скористалися понад дві тисячі українців отримали нове житло за цією програмою. Середня сума реалізованого сертифіката на житло – 1,7 млн грн.