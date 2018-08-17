Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти адвокатів Януковича

Київська прокуратура відкрила провадження проти приватних адвокатів Віктора Януковича, через перешкоджання у діяльності його державному захиснику.

Про це повідомило видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення прокуратури. За словами журналістів, місцева прокуратура №5 міста Київ зареєструвала кримінальне провадження за фактом перешкоджання групою осіб здійснення правомірної діяльності захисника, призначеного обвинуваченому Віктору Януковичу за рішенням суду.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.397 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність захисника чи представника особи).

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 16 серпня платні адвокати колишнього президента Віктора Януковича заблокували зал і не пускали державного захисника Юрія Рябовола на засідання Оболонського районного суду Києва.