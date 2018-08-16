Адвокати Януковича спробували зірвати дебати у суді щодо держзради

Адвокати Януковича не пускали до суду, зокрема, його безкоштовного захисника

Платні адвокати колишнього президента Віктора Януковича заблокували зал і не пускали державного захисника Юрія Рябовола на засідання Оболонського районного суду Києва. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, пише LB.ua.

Близько 10:10 суд почався, але троє адвокатів на чолі з Віталієм Сердюком заблокували вхід у зал. Вони почали кричати і вимагати не допускати Рябовола до процесу. Сердюк стверджує, що Янукович заборонив Рябоволу представляти його захист. Через суперечку з цими подіями суд оголосив перерву.

«Суд дає розпорядження Національній поліції забезпечити порядок», – заявив суддя Дев'ятко.

Адвокати відповіли, що не мають наміру розблоковувати суд. А Рябовол заявив, що вже подав до Міністерства юстиції заяву з проханням розібратися в ситуації.

Згодом, попри протести адвокатів, суд оголосив про початок дебатів і прокурор Руслан Кравченко почав виступ.

Після цього всі п’ятеро платних адвокатів Януковича підскочили, почали бігати по залу і кричати, вимагаючи зупинити дебати. Вони заявили, що хочуть заслухати свідчення ще двох свідків, у тому числі колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Близько 10 хвилин прокурор Кравченко читав уголос свій текст, а адвокати постійно голосно обурювалися. Зрештою суддя Дев'ятко не витримав і оголосив перерву, попросивши поліцію забезпечити порядок і прибрати із залу техніку, за допомогою якої адвокати хотіли забезпечити зв'язок зі свідками.

Як пише «Українська правда», адвокат Януковича Віталій Сердюк вкотре заявив, що суд і прокуратура намагаються прискорити процес. Під час перерви в коридорі суду трапилася штовханина між чоловіком, який представився «начальником Оболонської поліції» і Сердюком.

Сердюк згодом сказав, що до нього застосували силу та зім’яли порвали йому документи.

LB.ua пише, що 17 липня Оболонський районний суд Києва скасував допит свідків і заявив, що переходить до судових дебатів у справі Януковича, обвинуваченого в державній зраді.

Дебати - останній етап судового процесу, після якого буде оголошено вирок. Однак четверо платних адвокатів екс-президента відмовилися брати участь у дебатах і 31 липня Оболонський районний суд Києва призначив Януковичу держзахисника.

1 серпня держадвокат Овсянніков, призначений екс-президенту центром безоплатної правової допомоги, а також новий (п'ятий) платний адвокат Олександр Байдик знову зірвали судові дебати.