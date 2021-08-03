Київський апеляційний суд повідомляє про неодноразові випадки розсилки фейкових судових повісток-повідомлень про виклик до суду через електронну пошту від імені Київського апеляційного суду. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду.

Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

«Київський апеляційний суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати. Зверніть увагу, єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення є inbox@kia.court.gov.ua», – йдеться у повідомленні.

Наразі Київський апеляційний суд з’ясовує ситуацію та повідомляє про намір звернутися до відповідних органів із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки».

Як інформував ZAXID.NET, у лютому 2021 року хакери з РФ атакували систему документообігу держорганів України.