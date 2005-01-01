Київстар планує запустити 4G у Львові в першій половині 2018 року

4G

Президент Київстар Петро Чернишов заявив, що мобільний оператор уже підготував свою мережу до запуску мобільного інтернету нового покоління на частотах 1800 МГц і закупив додаткові базові станції для 4G на частотах 2600 МГц, аукціон на які пройде вже у кінці січня.

Раніше у компанії заявляли, що для повноцінного запуску 4G в Україні частот 2600 МГц недостатньо, адже їх радіус дії в 3 рази менше, ніж на частотах 1800 МГц.

Тендер на частоти 1800 МГц має відбутися вже в лютому 2018 року.

Для того, щоб користуватися 4G, потрібен відповідний смартфон – з підтримкою «четвертого покоління». Крім того, щоб скористатися у майбутньому 4G-інтернетом, потрібна ще й відповідна SIM-карта – USIM. Абоненти Київстар можуть замінити свої сім-карти на USIM у фірмових магазинах мобільного оператора безкоштовно, це займає кілька хвилин. Якщо ви контрактний абонент – обов'язково візьміть з собою паспорт.

Для абонентів Київстар є спеціальні коди, які допоможуть перевірити:

чи буде працювати ваша SIM-карта в мережі 4G. Наберіть код *245*4# виклик;

чи підтримує телефон 4G – набрати код *245*5# виклик.

Важливо відзначити, що між третім і четвертим поколіннями зв'язку немає такої великої різниці у швидкості як це було у порівнянні з 2G. Інтернет у 4G буде в кілька разів швидше, але різниця в швидкості не буде астрономічною: 15-30Мб/c. Наприклад, музичний трек в 4G можна буде закачати за одну секунду, тоді як в мережі 3G це зайняло б 8-10 секунд. YouTube ролик в HD-форматі завантажиться миттєво, а в 3G – треба буде почекати одну-дві хвилини.