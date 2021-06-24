Нарешті після дворічної перерви свято музики Leopolis Jazz Fest знов у Львові. Київстар є давнім партнером фестивалю і не тільки підтримує його, але й організовує цікаві активності для гостей і жителів міста.

Цього року Київстар запрошує всіх пройти цікавим маршрутом, щоб стати дійовими особами фестивальної історії. Компанія обрала шість локацій Львова та пропонує їх усім охочим, аби зробити яскраві сторізи, долучитися до створення фестивального кіно й отримати шанс виграти флагманський смартфон Samsung S21+ і мобільні акустичні колонки JBL.

Маршрут складається з 6 локацій. Ознайомитися з ним можна заздалегідь на спеціальному лендингу KyivstarLeopolis2021.com.ua. На кожній точці учасник квесту робить коротку сторі, яку вивантажує на свою сторінку в Інстаграм і в чат-бот у Телеграмі. У сторі потрібно також відмітити офіційну сторінку Київстар @kyivstar_official та поставити хештег #fest_stories.

Гостей фестивалю зустрічатиме артінсталяція на площі Ринок, до якої можна буде «приміряти» спеціально створену до фестивалю креативну інстамаску.

«Історія Щасливого дня» у Парку культури та відпочинку імені Хмельницького – це можливість обійняти гігантського барабанщика, зробити сторі на фотозоні та підключити день безоплатного 4G-інтернету від Київстар.

«Історія про кіно» чекатиме на львів’ян і гостей Leopolis Jazz Fest у закладі «Пструг, хліб та вино»: тут також запропонують особливу атмосферну фотозону та буде нагода взяти участь у кіновікторині, щоб виграти доступ на 7 днів до пакету «Преміум HD» платформи «Київстар ТБ». А 25-26 червня з 11:00 до 16:00 ще й послухати вуличних музикантів.

«Історія з музикантами» – це локація артцентру «Дзиґа» на Вірменській

«Історія зірки» у сквері, напроти фірмового магазину Київстар на вулиці Валовій, 11. Там на учасників чекатиме креативна фотозона, до якої можна приміряти інстамаску

Й особиста фестивальна історія, яку можна буде зняти в будь-якому місці Львова.

Найкращі історії стануть частиною фестивального кіно – їх покажуть на великих екранах фестивалю.

А завдяки 4G від Київстар кожен зможе поділитися фестивальним настроєм зі своїми друзями та підписниками будь-де й будь-коли, адже 4G від Київстар є всюди, де звучить музика!

Ілюстрація маршруту