Класичні японські моті. Рецепт дня0
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Японські моті – це традиційний десерт, який здобув популярність у всьому світі завдяки своїй ніжній текстурі та цікавому смаку. Виготовлені з клейкого рису, вони можуть бути різних варіантів, з різноманітними начинками. Приготувати моті вдома, щоб насолодитися справжнім японським смаком – це чудова ідея для незвичайного десерту на свято чи просто для смачної перекуски.
Інгредієнти:
для тіста:
- борошно рисове – 100 г;
- цукрова пудра – 50 г;
- вода – 185 мл;
- крохмаль кукурудзяний – 20 г;
- сіль – 1 дрібка;
- барвник харчовий за смаком (гелієвий);
для начинки:
- м’який сир – 100 г;
- молоко згущене – 50 г;
- полуниця за смаком (можна інші ягоди).
Спосіб приготування:
Спочатку в глибоку тарілку налийте необхідну кількість холодної води. Додайте до рідини сухі інгредієнти: сіль, рисове борошно та цукрову пудру. Добре перемішайте суміш до однорідної консистенції. Вилийте отримане тісто в пакет, зав'яжіть його та проколіть вузлик у кількох місцях, пише «Кулінар».
Перекладіть пакет у мікрохвильову піч і прогрівайте 45 секунд. Потім перемішайте тісто прямо в пакеті і повторюйте процедуру ще 1-2 рази, поки маса не загусне.
Обваляйте рисовий колобок у крохмалі, регулюючи кількість за власним бажанням. Тісто повинно бути еластичним і не прилипати до рук.
На цьому етапі можна пофарбувати тісто в бажаний колір. Для цього відщипніть невеликий шматок, розтягуйте його в коржик, додайте кілька крапель барвника в центр і перемішайте.
Для начинки в блендері збийте згущене молоко і сир до однорідної маси. Для формування моті відщипніть невеликий шматок основи, розмішайте в коржик товщиною не більше 5 міліметрів, покладіть в центр столову ложку крему і полуницю. Загорніть краї коржика, з'єднуючи їх догори.
Готовий десерт можна одразу дегустувати. Термін зберігання моті – не більше 3 діб у холодильнику.