Японські моті – це традиційний десерт, який здобув популярність у всьому світі завдяки своїй ніжній текстурі та цікавому смаку. Виготовлені з клейкого рису, вони можуть бути різних варіантів, з різноманітними начинками. Приготувати моті вдома, щоб насолодитися справжнім японським смаком – це чудова ідея для незвичайного десерту на свято чи просто для смачної перекуски.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно рисове – 100 г;

цукрова пудра – 50 г;

вода – 185 мл;

крохмаль кукурудзяний – 20 г;

сіль – 1 дрібка;

барвник харчовий за смаком (гелієвий);

для начинки:

м’який сир – 100 г;

молоко згущене – 50 г;

полуниця за смаком (можна інші ягоди).

Спосіб приготування:

Спочатку в глибоку тарілку налийте необхідну кількість холодної води. Додайте до рідини сухі інгредієнти: сіль, рисове борошно та цукрову пудру. Добре перемішайте суміш до однорідної консистенції. Вилийте отримане тісто в пакет, зав'яжіть його та проколіть вузлик у кількох місцях, пише «Кулінар».

Перекладіть пакет у мікрохвильову піч і прогрівайте 45 секунд. Потім перемішайте тісто прямо в пакеті і повторюйте процедуру ще 1-2 рази, поки маса не загусне.

Обваляйте рисовий колобок у крохмалі, регулюючи кількість за власним бажанням. Тісто повинно бути еластичним і не прилипати до рук.

На цьому етапі можна пофарбувати тісто в бажаний колір. Для цього відщипніть невеликий шматок, розтягуйте його в коржик, додайте кілька крапель барвника в центр і перемішайте.

Для начинки в блендері збийте згущене молоко і сир до однорідної маси. Для формування моті відщипніть невеликий шматок основи, розмішайте в коржик товщиною не більше 5 міліметрів, покладіть в центр столову ложку крему і полуницю. Загорніть краї коржика, з'єднуючи їх догори.

Готовий десерт можна одразу дегустувати. Термін зберігання моті – не більше 3 діб у холодильнику.