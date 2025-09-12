Щоб він залишався доречним та естетичним довгі роки, дизайнери радять орієнтуватись на матеріали та стилі, які будуть радувати вас роками

Вибір килима може бути непростим рішенням. Щоб він залишався доречним та естетичним довгі роки, дизайнери радять орієнтуватись на матеріали та стилі, які будуть радувати вас роками. Real Simple розповідає, які типи килимів завжди будуть у моді.

Вовняні килими

Вовна – натуральний матеріал, який славиться міцністю, стійкістю до плям та еластичністю. Тому вибір вовняного килима є практичним рішенням майже для будь-якого простору. Існує багато різних видів вовняних килимів на ринку.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Вінтажні ручні килими

Вінтажний вовняний килим ручної роботи додасть особливого характеру та витримає випробування часом краще, ніж килим з дешевого матеріалу. Однак не варто обирати будь-який килим, який потрапляє в цю категорію. Обирайте такий килим, який підійде для вашого інтер’єру.

Шовкові килими

Якщо ви шукаєте щось надзвичайно вишукане, обирайте шовковий килим. Шовк створює легкий та елегантний блиск і дозволяє досягнути надзвичайної деталізації візерунків.

Килими з натуральних волокон

Килими з натуральних волокон, виготовлені з джуту та сизалю, а також килими плоского плетіння, такі як дуррі, є чудовим варіантом. Вони надають кімнаті органічного, природного відчуття, підвищуючи її комфорт. А їхні сміливі візерунки та яскраві кольори можуть закріпити простір, що робить їх ідеальними для нашарування або додавання яскравого кольору, не перевантажуючи кімнату.