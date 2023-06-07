Чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці відвідував ресторан у комендантську годину та повітряну тривогу

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв, що звільнить директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили у ресторані під час комендантської години. Так він відреагував на розслідування журналістів УП «Як чиновники порушують комендантську годину в ресторанах».

«За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву», – заявив Кличко.

Напередодні «Українській правді» вдалося зафільмувати у Києві два закладати, які працюють у комендантську годину – «Біаріц» та Frou Frou. Біля ресторанів УП помітила забудовників, чиновників та спортсменів.

Зокрема, чиновник КМДА Олександр Никоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан «Біаріц» у комендантську годину та повітряну тривогу. За даними УП, в ресторані чиновник святкував день народження своєї дружини. Також Никоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна.

Столичний чиновник покинув заклад о 2:00 ночі. У закладах ззовні відсутнє освітлення, крім того «Біаріц» запускав гостей не з центрального входу. О 3:00 ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму вони швидко покинули околиці.