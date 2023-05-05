Міський голова Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, щоб взяти на поруки одеського мера Геннадія Труханова. Останнього підозрюють в привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян». Про це повідомив громадський діч Сергій Стерненко.

За його словами, міський голова Києва Кличко учора ходив у суд, щоб особисто просити віддати Труханова на поруки і не закривати його до СІЗО. Це також підтвердив волонтер Роман Сініцин, який уточнив, що Кличко позитивно охарактеризував мера Одеси, але суд до розгляду питання про поруки не перейшов.

Військова і депутатка Київради Аліна Михайлова нагадала, що в 2014 році Кличко був проти участі Труханова у виборах мера Одеси і закликав розслідувати наявність в останнього російського громадянства.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше пояснив у коментарі УП, що хотів узяти на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, оскільки є головою Асоціації міст України і має відстоювати інтереси місцевого самоврядування. Справу проти Труханова він назвав «черговою спробою утисків місцевого самоврядування».

Нагадаємо, напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян».

Справа одеського заводу «Краян» тягнеться з жовтня 2017 року. За версією слідства, Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн під час купівлі будівлі збанкрутілого одеського заводу «Краян».

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури просили суд ув’язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років, а інших фігунартів справи на 7 та 11 років із конфіскацією майна. 9 липня Малиновський районний суд Одеси виправдав підозрюваних у відмиванні бюджетних коштів мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших чиновників мерії та бізнесменів. Пізніше САП подала апеляцію на це рішення.

11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому та іншим обвинуваченим у справі заводу «Краян».

25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси і призначив йому заставу в розмірі 30,8 млн грн, яку він не вніс упродовж п’яти днів. Раніше у Труханова був інший запобіжний захід у цій справі. У 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.