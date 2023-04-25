ВАКС змінив запобіжний захід Труханову у справі заводу «Краян»

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, якого обвинувачують у справі заволодіння 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян», і призначив йому заставу в розмірі 30,8 млн грн. Про це ввечері у вівторок, 25 квітня, повідомили у прес-службі суду.

«У вівторок, 25 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,866 млн грн», – йдеться в повідомленні ВАКС на Facebook-сторінці.

Як повідомляється, грошові кошти Труханов має винести протягом 5 днів. Крім внесення застави, він має носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи, місця проживання та з'являтися за викликом суду.

Труханову також заборонили залишати територію України без дозволу суду і зобов'язали здати закордонні паспорти. У разі невиконання обов'язків, заставу стягнуть у дохід держави.

Зазначимо, що раніше у Труханова був інший запобіжний захід у цій справі. У 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Що відомо про справу

За версією слідства, мер Одеси Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн під час купівлі будівлі збанкрутілого одеського заводу «Краян».

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури просили суд ув’язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років, а інших фігунартів справи на 7 та 11 років із конфіскацією майна.

9 липня Малиновський районний суд Одеси виправдав підозрюваних у відмиванні бюджетних коштів мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших чиновників мерії та бізнесменів. Пізніше САП подала апеляцію на це рішення.

11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому та іншим обвинуваченим у справі заводу «Краян».

Справа одеського заводу «Краян» тягнеться з жовтня 2017 року.