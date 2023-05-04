Якщо Геннадій Труханов не внесе заставу, то перебуватиме в СІЗО впродовж двох місяців

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян». Про це 4 травня повідомила прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури та пообіцяла оприлюднити деталі згодом.

Місцеве видання «Думська» повідомляє, що Геннадій Труханов може вийти з СІЗО під 13 млн грн застави. Якщо він її не внесе, то перебуватиме в СІЗО впродовж двох місяців.

«4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського "Краяну" – міському голові Одеси», – йдеться в повідомленні ВАКС.

Згодом в САП повідомили, що Одеського міського голову Геннадія Труханова взято під варту.

Як повідомляється, 4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» – міському голові Одеси.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

«ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави», – повідомили в САП.

На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Справа одеського заводу «Краян» тягнеться з жовтня 2017 року. За версією слідства, Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн під час купівлі будівлі збанкрутілого одеського заводу «Краян».

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури просили суд ув’язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років, а інших фігунартів справи на 7 та 11 років із конфіскацією майна. 9 липня Малиновський районний суд Одеси виправдав підозрюваних у відмиванні бюджетних коштів мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших чиновників мерії та бізнесменів. Пізніше САП подала апеляцію на це рішення.

11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Трухановому та іншим обвинуваченим у справі заводу «Краян».

25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси і призначив йому заставу в розмірі 30,8 млн грн, яку він не вніс упродовж п’яти днів. Раніше у Труханова був інший запобіжний захід у цій справі. У 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.