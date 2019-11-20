Ключового свідка у справі імпічменту Трампа взяла під свій захист армія США

Підполковник Олександр Віндман

Армія США вживає заходів для захисту підполковника Олександра Віндмана і його сім'ї і в разі необхідності, можливо, розташує їх на військовій базі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ключовий свідок Віндман в ході розслідування імпічменту проти президента Дональда Трампа висловив стурбованість з приводу його безпеки.

«Представник США на умовах анонімності сказав, що армія проводить оцінку безпеки, бо Віндман висловив стурбованість з приводу безпеки його сім'ї. Чиновник додав, що Віндман і його сім'я можуть бути переміщені на базу, якщо загроза для нього зросте», – йдеться в повідомленні.

Цей посадовець також додав, що армія здійснить аналогічні запобіжні заходи, якщо хто-небудь з військовослужбовців звернеться з такими проблемами.

Олександр Віндман народився в Києві. Коли йому було три роки, він разом зі своєю родиною виїхав до США. Там Олександру Віндману і його брату-близнюку Євгену вдалося побудувати блискучу військову кар'єру. Олександр Віндман - підполковник армії США. Під час служби в Іраку отримав бойове поранення. Олександр Віндман став членом Ради національної безпеки при Білому домі в липні 2018 року.