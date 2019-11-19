Екс-секретар РНБО Данилюк тричі пропонував очолити Міноборони України підполковнику армії США

Українець за походженням Олександр Віндман зробив блискучу кар'єру в США

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк тричі пропонував провідному спеціалісту по Україні в Раді національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України. Про це Віндман заявив під час публічних слухань в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, інформує NBC News.

За його словами, він відхилив усі три пропозиції.

«Я американець... Я негайно відхилив ці пропозиції», - сказав Віндман.

Він також розповів, що проінформував про це своє начальство і контррозвідувальні органи. На думку Віндмана, пропозиція очолити йому таку високу посаду виглядала досить комічно».

Віндман також заявив, що його керівники ніколи не піднімали з ним питання про конфлікт інтересів, продовжуючи роботу з Радою національної безпеки після цієї пропозиції.

Як пише УНІАН, Олександр Віндман народився в Києві. Коли йому було три роки, він разом зі своєю родиною виїхав до США. Там Олександру Віндману і його брату-близнюку Євгену вдалося побудувати блискучу військову кар'єру. Олександр Віндман - підполковник армії США. Під час служби в Іраку отримав бойове поранення. Олександр Віндман став членом Ради національної безпеки при Білому домі в липні 2018 року. Євген Віндман працює Раді нацбезпеки в якості юриста з питань етики.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США відмовилося розпочати розслідування щодо затримки адміністрацією Дональда Трампа надання військової допомоги Україні.